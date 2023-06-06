شويغو: تفجير محطة كاخوفسكايا عمل إرهابي لنظام كييف

وصف وزير الدفاع الروسي /سيرغي شويغو/ تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرمائية بالعمل الإرهابي، مشيراً إلى ضلوع نظام كييف بتنفيذه.

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين /دميتري بيسكوف/ إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة كاخوفسكايا بشكل متعمد للتغطية على عجزها عن شن هجومها المضاد، وعليها تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، محذرا من أن تدمير كييف للمحطة سيؤدي إلى عواقب وخيمة لعشرات الآلاف من سكان المنطقة. بدوره قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن موسكو ستدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية الاستهداف الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية.