وزير دفاع ألمانيا: غير قادرين على تعويض دبابات ليوبارد المدمرة في أوكرانيا

قال وزير دفاع ألمانيا بوريس بيستوريوس إن بلاده لن تكون قادرة على استبدال وتعويض كل دبابات ليوبارد 2 التي دمرت في أوكرانيا.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "بيلد": "لا تملك ألمانيا الإمكانية لاستبدال كل دبابة ليوبارد 2 المعطلة أثناء الأعمال العدائية في أوكرانيا، لكن البلاد ستواصل تزويد كييف بالأسلحة".

وأوضح بيستوريوس: "لا يمكننا استبدال كل دبابة تدمر هنالك"، منوها بأنه خلال الأعمال العدائية دمرت العديد من المعدات.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت العديد من الدبابات طراز ليوبارد ونظام الدفاع الجوي البريطاني من طراز ستورمر وغيرها من الأسلحة غربية الصنع التي أرسلتها الدول الغربية.

كما أفادت وزارة الدفاع بأن القوات الروسية استحوذت على دبابات ليوبارد خلفها جنود أوكرانيون عقب فرارهم من مواقعهم في محور زابوروجيه.

المصدر: RT