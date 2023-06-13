سيناتور جمهوري: المواطن الأجنبي الذي رشى بايدن ونجله لديه تسجيلات صوتية (فيديو)

كشف السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، أن المواطن الأجنبي الذي اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبرام صفقة رشوة لديه 17 تسجيلا صوتيا لمحادثاته مع الرئيس ونجله هانتر بايدن.

واتهم الجمهوريون في مجلس النواب بايدن، بالرشوة والفساد منذ توليه منصب نائب الرئيس، وفي تصريح أمام مجلس الشيوخ، قال غراسلي: "لا يزال الكونغرس يفتقر إلى صورة كاملة وشاملة فيما يتعلق بما تقوله وثيقة FD-1023 (هو الشكل الذي يستخدمه وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي لتسجيل التقارير الأولية التي لم يتم التحقق منها من مصادر بشرية سرية).. لهذا السبب من المهم أن تكون الوثيقة علنية بدون تنقيحات غير ضرورية ليراها الشعب الأمريكي".

BREAKING: Sen. Chuck Grassley says the foreign national who bribed Joe and Hunter Biden allegedly has 17 different recordings of conversations he had with them that he kept as an "insurance policy."



"The foreign national who allegedly bribed Joe and Hunter Biden allegedly has… pic.twitter.com/O6Oo96bDu5 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 12, 2023

وسأل: "هل يصدق أحد تنقيح مستند غير سري؟"، مضيفا: "دعوني الآن أساعد في تقديم المزيد من الشفافية حول هذا الموضوع.. أصدرت لجان مجلس النواب رقم 1023 إشارة منقحة إلى أن المواطن الأجنبي الذي يزعم أنه رشى جو وهتانتر بايدن لديه تسجيلات صوتية لمحادثاته معهم.. 15 مع هانتر واثنان مع جو".

وأشار إلى أن "المستشار الخاص جاك سميث، استخدم تسجيلا ضد الرئيس السابق دونالد ترامب (في قضية الوثائق السرية.. ما الذي يفعله المدعي العام في مانهاتن ديفيد فايس فيما يتعلق بتسجيلات جو وهانتر بايدن المزعومة التي يبدو أنها ذات صلة بمخطط الرشوة عالية المخاطر؟".

وكان البيت الأبيض قد نفى في السابق مزاعم الرشوة ضد بايدن، واصفا إياها بأنها "هجوم ذو دوافع سياسية"، من الجمهوريين الذين يفتقرون إلى الأدلة.

كما تم منح النائب الديمقراطي جيمي راسكين، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، حق الوصول إلى وثيقة FD-1023 وقال إن الاتهامات "جزء من الجهود لتشويه سمعة الرئيس بايدن ومساعدة حملة إعادة انتخاب السيد ترامب".

المصدر: news week