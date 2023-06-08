"أنا نزيه".. بايدن يصف مزاعم تلقيه رشوة في السابق بأنها "هراء"
Legion-Media
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رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس مزاعم الحزب الجمهوري الأمريكي بأنه متورط في الفساد ووصفها بأنها هراء.
طُلب من رئيس البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التعليق على الاتهام بتلقيه رشوة في السابق رشوة. "أين هو المال؟" رد بايدن بابتسامة.
وأضاف "أنا أمزح. هذا هراء". كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يحاول أبدًا التأثير على أي قرارات لوزارة العدل الأمريكية. وأكد بايدن: "أنا نزيه".
المصدر: تاس