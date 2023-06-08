 
مباشر

"أنا نزيه".. بايدن يصف مزاعم تلقيه رشوة في السابق بأنها "هراء"

أخبار العالم

Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgyv

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس مزاعم الحزب الجمهوري الأمريكي بأنه متورط في الفساد ووصفها بأنها هراء.

طُلب من رئيس البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التعليق على الاتهام بتلقيه رشوة في السابق رشوة. "أين هو المال؟" رد بايدن بابتسامة.

إقرأ المزيد
فوكس نيوز: مصدر
فوكس نيوز: مصدر "موثوق" يثبت تورط بايدن في رشوة ومكتب التحقيقات يتكتم على الأمر

وأضاف "أنا أمزح. هذا هراء". كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يحاول أبدًا التأثير على أي قرارات لوزارة العدل الأمريكية. وأكد بايدن: "أنا نزيه".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا