فوكس نيوز: مصدر "موثوق" يثبت تورط بايدن في رشوة ومكتب التحقيقات يتكتم على الأمر

تلقى السيناتور الجمهوري الأمريكي، تشاك غراسلي، رسالة تكشف تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن في جريمة فساد كبيرة، واستلام رشوة بقيمة 5 ملايين دولار، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أدلة.

ونقل غراسلي من الرسالة التي أرسلها شخص مجهول: "نحن نعلم أن مكتب التحقيقات الفدرالي لديه وثيقة - نموذج FD-1023، بتاريخ 30 يونيو 2020 - والتي تتضمن معلومات مفصلة بشكل صريح مقدمة من مصدر بشري سري. ضد نائب الرئيس آنذاك بايدن. السؤال هو ماذا فعلوا بها. هل حققوا في الخيوط أم أخفوها تحت البساط؟".

وأضاف السيناتور الجمهوري، نقلا عن الرسالة، أن بايدن الذي شغل في ذلك الوقت منصب نائب الرئيس، متورط في مخطط رشوة بقيمة 5 ملايين دولار مع مواطنين أجانب من أوكرانيا ورومانيا والمكسيك وعدد من الدول الأخرى، مقابل التأثير على القرارات السياسية.

وتابع: "ليس فقط الرئيس الحالي، ولكن أيضا العديد من أفراد عائلته يمكن أن يستفيدوا من جرائم الفساد، بما في ذلك زوجته جيل بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي يخضع لتحقيق فيدرالي منذ عام 2018، بسبب معاملات خارجية مشبوهة".

وأوضحت قناة "فوكس نيوز" أن الشخص الذي يقف وراء المعلومات التي تفيد بأن نائب الرئيس أوباما آنذاك جو بايدن، كان متورطا في مخطط رشوة إجرامية مع مواطن أجنبي، هو مصدر بشري سري "موثوق به للغاية" لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم استخدامه من قبل المكتب في مسائل تحقيق متعددة تعود إلى فترة إدارة أوباما.

المصدر: فوكس نيوز