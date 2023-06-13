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مذيعة أسترالية تسخر من بايدن.. لنلق نظرة لـ10 ثوان على "زعيم العالم الحر" (فيديو)

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مذيعة أسترالية تسخر من بايدن.. لنلق نظرة لـ10 ثوان على
Globallookpress Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency
الرئيس الأمريكي جو بايدن (صورة أرشيفية)
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نشرت المذيعة الأسترالية ريتا باناهي مقاطع فيديو من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كارولينا الشمالية متسائلة عن كفاءة الرجل الذي يشغل "أقوى منصب على وجه الأرض".

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جاء ذلك وفق ما نشره كذلك موقع قناة Sky News Australia على الإنترنت، حيث قالت ريتا باناهي: "لنلق نظرة على زعيم العالم الحر، صاحب أقوى منصب على وجه الأرض. لقد سافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية كارولينا الشمالية يوم أمس لزيارة فورت ليبرتي التي أعيد تسميتها حديثا والتوقيع على الأمر التنفيذي. إلا أنه، ولسوء الحظ، لم تسر الأمور على ما يرام".

وأشارت باناهي إلى 10 ثوان فقط كان الرئيس يحدق فيها إلى الفضاء، ويبدو مرتبكا تماما. وتابعت باناهي: "لم تتحسن الأمور كثيرا عندما قال بضع كلمات، أو حتى حاول. وكما هو الحال في نهاية كل خطاب لجو بايدن، كان الرئيس مرتبكا على نحو ميؤوس منه على خشبة المسرح، ولا يعرف ماذا يفعل أو إلى أين يتجه. انظر إلى الخطاب واسأل نفسك ما إذا كان هذا هو الشخص المناسب للجلوس في المكتب البيضاوي".

المصدر: Sky News Australia

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