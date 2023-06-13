إيلون ماسك يعلق على تدمير الروس دبابات "ليوبارد" الألمانية في أوكرانيا

علق رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر حسابه في "تويتر"، على خسارة الجيش الأوكراني لدبابات "ليوبارد – 2" الألمانية خلال محاولته تنفيذ الهجوم المضاد.

نشر أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي تدوينة عن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندري ميلنيك، الذي طالب ألمانيا بالمزيد من دبابات "ليوبارد – 2"، مشيرا إلى أنه "وفقا لمقاطع الفيديو على موقع تويتر في الأيام الأخيرة، فإنها (الدبابات) ممزقة إلى أشلاء" وأشار إلى أن الجيش الأوكراني لم يتم تدريبه بشكل كاف لاستخدامها، معتبرا أن الإمدادات الجديدة المحتملة ستكون بلا جدوى.

وكتب ماسك في تعليق أسفل التغريدة: "يمكن تدمير عدد صغير من الدبابات بسهولة بالأسلحة المضادة للدبابات والألغام". وفقا لرجل الأعمال، يجب أن يكون هناك "الكثير" أو "لا يجب أن يكون" على الإطلاق.

ووفقا لوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، سلمت الدول الغربية حتى نهاية شهر مايو حوالي 60 دبابة "ليوبارد – 2" إلى كييف. وفي فبراير، وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية أيضا على تصدير ما يصل إلى 178 دبابة من طراز "ليوبارد – 1 إيه 5" إلى أوكرانيا.

ويوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أربع دبابات "ليوبارد – 2" خلال محاولات القوات الأوكرانية الهجوم في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت ثلاث مركبات أخرى يوم الأحد. ويوم الخميس الماضي، أبلغت الوزارة عن تدمير ثلاث دبابات ألمانية، وثماني دبابات يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: نوفوستي