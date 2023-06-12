"لا وقت للفرار".. الجيش الروسي يدمر مدرعات أوكرانية حاولت مهاجمة أرتيوموفسك (فيديو)

دمر مقاتلو اللواء 200 من قوات المدفعية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، ناقلات الجند المدرعة الأوكرانية المنسحبة بعد محاولة تنفيذ هجوم فاشل على محور مدينة أرتيوموفسك.

وتظهر اللقطات المصورة، قيام قوات المدفعية الروسية بضرب ناقلة جند أوكرانية كانت تحاول الانسحاب، وأصاب الصاروخ حجرة مفتوحة للقوات، ولم يتسن لقوات المشاة الفرار بشكل كامل من الآلية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في منطقة مدينة أرتيوموفسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة القوات الجنوبية في صد الهجمات في اتجاه بلدات كليشيفكا ودوبوفو فاسيلييفكا، وياغودنوي وأندريفكا.

المصدر: نوفوستي