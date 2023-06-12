شولتس: سندعم أوكرانيا بدبابات ومدفعية ومضادات للطائرات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الاثنين، إن بلاده ستدعم أوكرانيا بعتاد من دبابات ومدفعية ومضادات للطائرات "طالما كان ذلك ضروريا".

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وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك في الإليزيه مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا.

يذكر أن المستشار الألماني أبدى قبل يومين رغبته بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني في الوقت الراهن.

وكانت آخر مكالمة هاتفية بين الرئيس بوتين، والمستشار أولاف شولتس في سبتمبر 2022.

المصدر: "أ ف ب" + RT