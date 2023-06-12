تأجيل لقاء بايدن وستولتنبرغ بسبب خضوع الرئيس الأمريكي للعلاج

أُرجئ لقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ كان مقررا الاثنين للبحث في ملف أوكرانيا، بسبب خضوع سيد البيت الأبيض لعلاج في الأسنان.

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وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع مع ستولتنبرغ ولقاء دبلوماسيا آخر كان مقررا لاحقا "ستعاد جدولتهما إلى يوم غد".

وجاء في بيان لطبيب الرئيس الأميركي كيفن أوكونور أن بايدن البالغ 80 عاما وأكبر الرؤساء الأميركيين في المنصب "يعاني انزعاجا متزايدا" في سن في فكّه الأسفل سبق أن عولجت جزئيا.

وصحة بايدن تحت المجهر خصوصا وأنه سيخوض الانتخابات في العام 2024.

المصدر: "أ ف ب"