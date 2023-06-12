بايدن يخضع لعملية جراحية اليوم الاثنين

أعلنت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، أن أطباء الأسنان سيجرون عملية جراحية للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، لإزالة لب ملتهب - وهو النسيج الضام الذي يملأ تجويف السن.

ووفقا للخدمة الصحفية: "هذا الصباح في البيت الأبيض، سيخضع الرئيس لعملية جراحية لإزالة لب السن".

وأوضح المقربون من الزعيم الأمريكي أن هذا الإجراء لن يتم تحت تأثير التخدير العام، ولا توجد خطط لنقل السلطة مؤقتا، وشدد البيت الأبيض على أنه "لن يخضع الرئيس للتخدير العام، ولن يتم سن التعديل الخامس والعشرين من دستور الولايات المتحدة".

وينص التعديل المذكور على نقل الصلاحيات إلى نائب رئيس الولايات المتحدة في حالة عزل رئيس الدولة من منصبه، وكذلك في حالة وفاته أو استقالته.

ووفقا لما ذكره الطبيب المعالج للرئيس بايدن، كيفين أوكونور، فقد اشتكى الزعيم الأمريكي من ألم في الأسنان في 11 يونيو الجاري، وأجرى المتخصصون فحصا في البيت الأبيض وقرروا ضرورة إزالة السن. وفي نفس اليوم تم التحضير للعملية. وشدد الطبيب على أن "الرئيس تحمل الإجراء جيدا ولم تحدث مضاعفات".

وقال أوكونور: "هذا الصباح يشعر الرئيس ببعض الانزعاج، وهو ما كان متوقعا"، مضيفا أن العملية ستنتهي يوم الاثنين.

المصدر: تاس