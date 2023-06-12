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زيلينسكي: القتال في الهجوم المضاد صعب

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زيلينسكي: القتال في الهجوم المضاد صعب
Globallookpress
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بأن القتال في الهجوم المضاد التي تشنه قوات نظامه ضد الجيش الروسي بمنطقة العملية العسكرية الخاصة "صعب" .

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ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد جار وسيستمر لأسابيع بل لأشهر

جاءت تصريحات زيلينسكي في خطاب مسائي يومي. 

وقبل خطاب زيلينسكي بقليل، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن الهجوم الأوكراني المضاد جارٍ وسيستمر "لأسابيع بل لأشهر".

وأضاف ماكرون أن قوات نظام كييف "ستنتشر لعدة أسابيع بل حتى لأشهر... نريد للهجوم المضاد أن ينجح قدر الإمكان، كي نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة".

المصدر: "أ ف ب"

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