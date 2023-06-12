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ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد جار وسيستمر لأسابيع بل لأشهر

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ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد جار وسيستمر لأسابيع بل لأشهر
Globallookpress Panoramic
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الهجوم الأوكراني المضاد جارٍ وسيستمر "لأسابيع بل لأشهر"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

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وأضاف خلال مؤتمر صحافي إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا في قصر الإليزيه إن "الهجوم المضاد الأوكراني بدأ قبل عدة أيام".

وأضاف "سينتشرون لعدة أسابيع بل حتى لأشهر ... نريده أن ينجح قدر الإمكان كي نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد قبل أيام أن فرنسا تشارك بحكم الواقع في النزاع إلى الجانب الأوكراني، لذلك لا تعتبر دولة محايدة يمكنها أن تدّعي دور الوساطة في تسوية الأزمة.

المصدر: "أ ف ب" + "نوفوستي"

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