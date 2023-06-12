السويد: الحكومة توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني

وافقت الحكومة السويدية اليوم الاثنين على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن السويد وافقت على تسليم تركيا رجلا أدين بتهريب المخدرات، ودعم حزب العمال الكردستاني.

وتجر الإشارة إلى أن موافقة السويد على تسليم تركيا أحد المنتمين لحزب العمال الكردستاني، تعتبر سابقة في العلاقات بين البلدين، عقب رفض أنقرة انضمام ستوكهولم إلى حلف الناتو بسبب بعض التحفظات.

ومن جانبه قال المسؤول في وزارة العدل أشرف أحمد لوكالة "فرانس برس" إن الحكومة قررت "الموافقة على تسليم السويد مواطنا تركيا عمره 35 عاما"، تركيا عازمة على جعله يقضي حكما بالسجن بتهمة تهريب المخدرات.

مشيرا إلى أن الرجل مطارد في تركيا بسبب تأييده لحزب العمال الكردستاني.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022، لكن تركيا منعت عملية الانضمام، وطالبتهما بإعلان "المنظمات الكردية إرهابية وتسليم المتهمين بالإرهاب، أو المشاركين في محاولة انقلاب عام 2016".

ولا تزال تركيا تعارض انضمام السويد وتتهمها بدعم التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تهدد أمن تركيا القومي.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن تركيا تقدم إسهامات مهمة لحلف الناتو، شاكرا أنقرة على إرسال تعزيزات لشمال كوسوفو.

وقال إنه بحث مع الرئيس أردوغان ⁩قضايا من بينها جدول أعمال القمة المقبلة للناتو

المصدر: أ ف ب