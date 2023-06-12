تركيا.. اعتقال شخصين قتلا سائحا روسيا في إسطنبول

أعلنت إدارة شرطة مدينة اسطنبول، اعتقال اثنين من الذين اعتدوا على سائح روسي في المدينة، وأحيلا إلى القضاء، وتجري عمليات البحث عن الباقين.

وذكرت قناة Habertürk التلفزيونية في وقت سابق، أن سائحا روسيا قتل في وسط إسطنبول بعد عراك مع مبتزين، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وقالت القناة: "نتيجة للتحقيق في الحادث، اتضح أن شجارا وقع بين المشتبه بهم والسائح الروسي، وتصاعد الأمر إلى قتال، وتم القبض على المشتبه بهم الذين نفذوا الهِجوم واحتجازهم في وقت قصير".

وأوضحت القناة، أن قضايا المعتقلين أحيلت إلى الجهات القضائية بموجب مادة "القتل العمد مع سبق الإصرار"، كما أشارت إلى أن "الجهود جارية حاليا لإلقاء القبض على مشتبه بهم آخرين".

وقالت وسائل الإعلام التركية، اليوم الاثنين، إن أربعة أشخاص أقدموا على إنهاء حياة سائح روسي في إسطنبول، بعد أن قاموا بطعنه بسكين عدة مرات.

وفقد السائح الروسي “الروسي فياتشيسلاف فاسيليفيتش نسيبورشوك”، حياته في منطقة “بي أوغلو” في إسطنبول، بعد أن قام أربعة أشخاص بطعنه عدة مرات بسكين.

الحادثة وقعت صباح اليوم، وقام الأشخاص الأربعة بطعنه في قلبه بسكين، ومن ثم فروا من المكان، وقام الأشخاص الذين شهدوا الحادثة بإبلاغ الشرطة وفرق الإسعاف على الفور.

المصدر: وكالات