"الأناضول" نقلا عن الإعلام اليوناني: أثينا تبني سياجا مؤقتا على حدودها مع تركيا

أفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن وسائل إعلام يونانية بأن أثينا قررت بناء سياج حديدي مؤقت في قرية "يني بوسنة" قرب الحدود التركية لمنع المهاجرين غير النظاميين من التسلل إلى البلاد.

وحسب ما ذكرت "الأناضول"، أفادت وسائل الإعلام اليونانية اليوم الأحد، بأن رئيس الأركان كونستانتينوس فلوروس أمر ببناء سياج مؤقت على الحدود التركية، بعد مزاعم عن زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد في الأيام الأخيرة.

وبينت وسائل الإعلام أن السياج المؤقت سيكون بطول 100 متر، وفق "الأناضول".

جدير بالذكر أن وسائل إعلام يونانية نشرت في الفترة الأخيرة أنباء مفادها بأن تركيا سمحت للمهاجرين غير النظاميين بالعبور إلى الأراضي اليونانية، فيما تبين لاحقا أن هذه المزاعم لا صحة لها.

المصدر: "الأناضول"