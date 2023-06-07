اليونان تطلب مساعدة تركيا في مواجهة تصاعد الهجرة عبر نهر حدودي

أطلق مسؤولون يونانيون سلسلة اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الجديدة في تركيا، لمواجهة تصاعد محاولات عبور المهاجرين عبر نهر يقسم البلدين.

وقال مسؤولون في أثينا، إن وزير الدفاع الكيفيادس ستيفانيس تحدث هاتفيا الأربعاء مع نظيره التركي يشار غولر، وذلك بعد يوم من اتصال بين وزيري خارجية البلدين.

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وصرح وزير النظام العام اليوناني هارالامبوس لالوسيس، بأنه لا يعتقد أن تركيا كانت وراء الارتفاع الأخير في عمليات عبور المهاجرين.

وأضاف قائد الجيش اليوناني السابق وقائد القوات المتمركزة في المنطقة الحدودية عشية جولة في المناطق الحدودية "لا.. لا أعتقد أنها تركيا".

واتهمت اليونان في السابق تركيا بـ "استغلال" الهجرة للضغط من أجل الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين في كلتا العاصمتين اتخذوا نهجا أكثر تصالحية في الأشهر الأخيرة.

وفي السياق، أشار لالوسيس إلى أن القوات المسلحة تساعد في تسيير دوريات للشرطة، علما أنه تم تكثيف الدوريات بطول نهر إيفروس على الجانب اليوناني من الحدود في أعقاب الانخفاض الأخير في مستوى المياه ما يجعل عبور المهاجرين أسهل.

وهناك عدد من الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بين الدولتين العضوتين في الناتو، بما في ذلك الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط والجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ب