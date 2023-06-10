الدفاع البريطانية تعلن انتهاء تدريب أطقم الدبابات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية على حسابها في "تويتر" يوم السبت، انتهاء المدربين البريطانيين من تدريب أطقم الدبابات الأوكرانية على أراضي المملكة.

وقالت الوزارة في نص أسفل فيديو قصير لدبابات ""تشالنجر 2" ومدافع هاوتزر: "أكملت أطقم الدبابات الأوكرانية تدريبها في المملكة المتحدة وعادت إلى وطنها لمواصلة القتال".

يذكر أن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية التي قدمتها لندن إلى كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يصل إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني (5.8 مليار دولار). ووفقا لهذا المؤشر، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بين جميع حلفاء أوكرانيا (بعد الولايات المتحدة).

ومن المعدات العسكرية التي نقلتها لندن إلى القوات الأوكرانية "صواريخ ستورم شادو المطلقة جوا بمدى 250-300 كم، وراجمات صواريخ من طرازM270 ، وصواريخ Brimstone دقيقة التوجيه، و14 دبابة قتال رئيسية من طراز تشالنجر 2، وكذلك ذخيرة دبابات خارقة للدروع مع حشوة اليورانيوم المنضب".

المصدر: تاس