القوات الجوية الروسية تدمر مدرعات أوكرانية في محور زابوروجيه (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، لقطات توثق تدمير القوات الجوية الروسية لمدرعات أوكرانية في محور زابوروجيه.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طواقم المروحيات الروسية من طراز Ka-52 رصد تحرك مدرعات غربية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محور زابوروجيه ودمرتها جميعها باستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة.

وأظهر اللقطات أن عددا من المدرعات الأوكرانية حاولت الفرار من خط المواجهة، إلا أن الطيارين الروس كانوا أكثر سرعة ودقة، ودمروها جميعا.

المصدر: الدفاع الروسية