أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية نحو 300 مسلح أوكراني وتدمير 4 دبابات من طراز ليوبارد وأسلحة ومعدات غربية ومدرعات أمريكية أخرى على محور زاباروجيه.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كراسني ليمانسك، أحبطت قواتنا أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في لوغانسك وتم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab و Gvozdika و Akatsia ، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 66 ميكانيكي للقوات في لوغانسك.

في محور خيرسون تم تصفية ما يصل إلى 40 مسلحا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة خيرسون.

تم استهداف مقر الهجوم الجبلي العاشر والألوية الميكانيكية الستين التابعة للقوات الأوكرانية في مناطقراي ألكساندريفكا في دونيتسك ومدينة خاركوف.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تم اعتراض صاروخين من نوع Storm Shadow كروز وعشر قاذفات صواريخ متعددة HIMARS.