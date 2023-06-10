الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 دبابات من طراز ليوبارد وأسلحة غربية أخرى للجيش الأوكراني خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية نحو 300 مسلح أوكراني وتدمير 4 دبابات من طراز ليوبارد وأسلحة ومعدات غربية ومدرعات أمريكية أخرى على محور زاباروجيه.
وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
- خلال الـ 24 ساعة الماضية واصلت القوات الأوكرانية شن محاولات هجومية فاشلة في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وفي منطقة مدينة أرتيوموفسك.
- في محور زاباروجيه صدت قواتنا هجومين معاديين بقوات تصل إلى كتيبة معززة بالدبابات في منطقة زابوروجيه.
- في منطقة فريمفسكي صدت قواتنا ثلاث هجمات أوكرانية في دونيتسك وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذه المناطق ما يصل إلى 300 من المسلحين وتم تدمير تسع دبابات، من بينها أربع ليوبارد وخمس مركبات برادلي الأمريكية، و 14 مركبة قتالية مدرعة ومدفعية "سيزار" الفرنسية.
- في منطقة أرتيوموفسك تم صد خمس هجمات وتم تصفية ما يصل إلى 230 مسلحا وتدمير مدفعتي هاوتزر من طراز D-30.
- في محور كوبيانسك، تم إحباط أنشطة أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتم تصفية 65 مسلحا وتدمير مدفعية M777 أمريكية
- في محور كراسني ليمانسك، أحبطت قواتنا أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في لوغانسك وتم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab و Gvozdika و Akatsia ، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 66 ميكانيكي للقوات في لوغانسك.
في محور خيرسون تم تصفية ما يصل إلى 40 مسلحا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة خيرسون.
تم استهداف مقر الهجوم الجبلي العاشر والألوية الميكانيكية الستين التابعة للقوات الأوكرانية في مناطقراي ألكساندريفكا في دونيتسك ومدينة خاركوف.
تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم اعتراض صاروخين من نوع Storm Shadow كروز وعشر قاذفات صواريخ متعددة HIMARS.
تدمير 8 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون
المصدر: وزارة الدفاع الروسية