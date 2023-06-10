الأمن الصومالي يقضي على جميع الإرهابيين الذين اقتحموا فندقا في مقديشو ويخسر 3 من عناصره و6 مدنيين

أفادت شبكة التلفزيون الحكومية "إس إن تي في" في الصومال، اليوم السبت، بمقتل 9 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإسلامية على فندق في العاصمة مقديشو.

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وأضافت القناة نقلا عن الشرطة المحلية "أنهت قوات الأمن حصار فندق "بيرل بيتش" ("Pearl Beach") في مقديشو من خلال القضاء على جميع الإرهابيين السبعة الذين اقتحموا الفندق... وقتل 6 مدنيين أبرياء في هجوم مروع. كما قتل 3 من عناصر الأمن خلال العملية. أنقذت قوات الأمن بسلام 84 شخصا".

من جهتها أشارت وكالة "SONNA" إلى أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة في هذا الهجوم.

وأعلنت وسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا اليوم أن قوات الأمن الصومالية تمكنت من تحرير الفندق والقضاء على الإرهابيين.

المصدر: نوفوستي