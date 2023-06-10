القوات الأمنية الصومالية تنقذ عددا كبيرا من المدنيين بعد هجوم لـ"حركة الشباب" على فندق في مقديشو

أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية "إس إن تي في" في الصومال، اليوم السبت، أن حصار الفندق الذي هاجمه مساء أمس الجمعة إسلاميون متشددون في حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو، انتهى.

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وقالت القناة "إن القوات الأمنية أنهت أفراد الميليشيا (الشباب) الذين نفذوا هجوما إرهابيا قاتلا على فندق بيرل بيتش" في جنوب مقديشو، مؤكدة أنه تم إنقاذ "عدد كبير من المدنيين".

ولم تقدم القناة أي تفاصيل أخرى حول حصيلة الضحايا والذين تم إنقاذهم جراء هذا الاعتداء.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانا تتردد عليه السلطات.

المصدر: أ ف ب