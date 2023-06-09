الصومال.. مقتل وإصابة 80 شخصا معظمهم أطفال بانفجار ذخيرة غير منفجرة جنوبي البلاد

قتل ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم أطفال، وأصيب 53 آخرون في انفجار ذخائر قديمة غير منفجرة في الصومال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المحلية "سونا".

وكتبت الوكالة: "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى في قرية مورالي إلى 27 شخصا، وأصيب 53 نتيجة انفجار قذيفة لم تنفجر في وقت سابق ... في مقاطعة شبيلي السفلى". لافتة إلى أن معظم الضحايا هم من الأطفال.

#UPDATE: Tragically, the death toll in #Murale village has risen to 27 individuals and 53 injuries have been reported due to the explosion of old bomb remnants in the #Jannaalle area of the #LowerShabelle region. #Somaliapic.twitter.com/FhY9CtQvfr — SONNA (@SONNALIVE) June 9, 2023

وقد وقع الحادث صباح يوم الجمعة عندما كانت مجموعة من الأطفال تلعب في مورالي، وهي بلدة في مدينة كوريولي الواقعة في مقاطعة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وقال المحافظ إبراهيم مالابو في وقت سابق إن ما لا يقل عن 22 طفلا قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة وربما قذيفة هاون، بحسب ما نقلته حينها "بي بي سي".

وبذلك ألقى المحافظ باللائمة على "حركة الشباب" التي نفت بدورها أي مسؤولية لها فيما حصل.

المصدر: RT