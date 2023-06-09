مسيّرات انتحارية روسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية (فيديو)

أغارت طائرات روسية انتحارية مسيّرة تابعة لحرس البنادق الآلية 42 الروسي، على قافلة مركبات عسكرية أوكرانية في محور زابوروجيه، محققة إصابات مباشرة فيها.

وتُظهر اللقطات المصورة، استهداف الطائرات المسيّرة الروسية، قافلة عسكرية مكونة من شاحنتين وعربة من طراز "همفي" الأمريكية.

يذكر أن المسيّرات الروسية كانت محملة بقذائف من طراز "آر بي جي" مخترقة وحارقة للدروع. وتمكن جنود حرس البنادق الآلية 42، بشكل مثالي من التعلم والسيطرة على هذا "السلاح الرخيص، ولكن القاتل".

وفي وقت سابق استهدفت طائرات روسية مسيرة من طراز "لانسيت" تابعة لمقاتلي فيلق المتطوعين الروسي، مركبات مدرعة أوكرانية، محققة إصابات مباشرة فيها.

المصدر: RT