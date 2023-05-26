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"إصابات مباشرة".. مسيّرة روسية تستهدف تجمع قوات أوكرانية في خاركوف (فيديو)

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Sputnik
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أظهرت لقطات مصورة، استهداف طائرة مسيّرة روسية، تجمعات القوات الأوكرانية المختبئة داخل الغابات في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وقامت المسيرة برصد تجمعات العدو، استهدافهم بشكل مباشر داخل أماكن تحصنهم في غابات مقاطعة خاركوف.

ويواكب الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، التكتيكات التي اتبعها النازيون، ويشكل تواري جنود نظام كييف في الغابات تحديا لصعوبة رصدهم.

وشكلت الطائرات المسيرة حلا مفتاحيا لهذه المعضلة، سواء بعمليات الرصد أو الهجوم، حيث أنها من أكثر العتاد فعالية في الحرب الحديثة.

المصدر: نوفوستي

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