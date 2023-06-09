بايدن ينأى بنفسه عن التعليق على توجيه الاتهام لترامب

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التعليق على توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية.

وقال بايدن للصحفيين، يوم الجمعة: "ليست لدي أي تعليقات".

وكانت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون قد أكدت في وقت سابق أن وزارة العدل الأمريكية لم تبلغ بايدن مسبقا بتوجيه الاتهامات لترامب.

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ووجهت إلى ترامب اتهامات متعلقة بتعامله مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقره بمنتجع مار إي لاغو في ولاية فلوريدا.

ورفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء القضية، وانتقد الرئيس جو بايدن.

المصدر: تاس