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جنرال أوكراني يحذر من الوقوع في خطأ فادح خلال الهجوم المضاد

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جنرال أوكراني يحذر من الوقوع في خطأ فادح خلال الهجوم المضاد
Legion-Media
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قال اللواء المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس إن جميع المعدات الغربية التي حصلت عليها أوكرانيا سيتم تدميرها خلال الهجوم المضاد بسبب نقص الطيران.

وقال اللواء كريفونوس خلال مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية: "نحن بحاجة لدعم الهجوم من الجو. كنا نأمل بالحصول على طائرات F-16، لكن تقرر عدم تزويدنا بها. لهذا السبب، لو كنت في موقع القيادة العسكرية، لسارعت بإلغاء كل التحركات".

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بحسب العسكري المتقاعد: بهذه الاستعدادات، من الممكن أن يتحول الهجوم لكارثة، لأن قوات كييف ستصبح هدفًا سهلًا للجيش الروسي.

وأضاف: جميع المعدات الغربية التي حصلنا عليها، بما في ذلك الدبابات وعربات المشاة القتالية، ستتحول بسرعة إلى كومة من الخردة المعدنية المحترقة.

المصدر: ريا نوفوستي

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