"بوليتيكو": دعم واشنطن لكييف يتوقف على نتائج الهجوم المضاد

قالت صحيفة "بوليتيكو" إن تقديم المزيد من الدعم العسكري والمالي لكييف سيكون بناء على نتائج الهجوم المضاد للجيش الأوكراني.

وبحسب الصحيفة: "فإن كبار المسؤولين الأمريكيين مقتنعون بأن الدعم المستقبلي للصراع في أوكرانيا وسمعة الرئيس جو بايدن العالمية تعتمد على نجاح الهجوم المضاد الأوكراني".

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وأوضحوا أنه إذا تعثرت أوكرانيا أو لم ترق إلى مستوى التوقعات لدى المسؤولين الأمريكيين، فقد ينضب الدعم، مما يؤدي إلى دعوات لحل دبلوماسي للصراع.

وتشير الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يراقب بقلق الهجوم المضاد لأوكرانيا،

ومع الانتهاء من سقف الديون في الولايات المتحدة، يتحول الانتباه إلى التحديات المتراكمة على الصعيد الدولي.

وتضيف الصحيفة أنه خلال 16 شهرا من العملية الخاصة، وقعت العديد من الأحداث الحاسمة، لكن الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا له أهمية خاصة بالنسبة لواشنطن، حيث أن الجولة الحالية من القتال تكتسب أهمية متزايدة في واشنطن، بسبب السياسة الداخلية للبلاد. حيث تخشى إدارة الرئاسة الأمريكية من أن أي أخطاء من قبل الجيش الأوكراني قد تمكن الجمهوريين في الكونغرس من إبطال كل محاولات زيادة الإنفاق الدفاعي.

وتلفت الصحيفة إلى أنه لا يعرف المسؤولون الأمريكيون ما إذا كان المشرعون سيوافقون على المزيد من التمويل لأوكرانيا عندما تنفد الشريحة الحالية.

كما يتزايد القلق أيضا في واشنطن حيث تتوغل العناصر الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية ذات السيادة، مما يؤدي إلى العديد من التحذيرات الخاصة الصارمة في القنوات الدبلوماسية الخلفية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا شيء سيؤثر على دعم أمريكا لكييف، ووعد بأن رعاية أوكرانيا ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.

المصدر: بوليتيكو