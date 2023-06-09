البيت الأبيض يقر بالخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية في هجومها الأخير

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه كان من المتوقع حدوث خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية أثناء اشتداد الاشتباكات.

وأضاف كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، "بالطبع، بالنظر إلى القتال المكثف، كان من المتوقع وقوع إصابات وخسائر". منوها بالوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيركزون على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

إلى ذلك ذكرت شبكة "سي إن إن" ، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في محاولتها شن الهجوم المضاد، حيث كانت مقاومة القوات الروسية أقوى مما كان متوقعا.

المصدر: تاس