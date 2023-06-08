شويغو: القوات الأوكرانية خسرت على محور زابوروجيه في ساعتين 30 دبابة و350 مسلحا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الروسية تمكنت من صد محاولات اختراق دفاعاتنا من قبل القوات الأوكرانية ليلة الخميس في محور زابوروجيه وتم تكبيدهم خسائر فادحة.

وجاء في بيان وزيرالدفاع الروسي: "اليوم في الساعة 1.30 بعد منتصف الليل، (الخميس) في اتجاه زابوروجيه، حاولت القوات الأوكرانية اختراق دفاعاتنا بقوات اللواء الميكانيكي السابع والأربعين، الذي يصل تعداده إلى 1500 جندي و 150 مركبة مدرعة.. تم رصد العدو في الوقت المناسب من قبل قوات الاستطلاع، وتم توجيه ضربة استباقية بالمدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".

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وأضاف شويغو أنه تم إيقاف القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات الأربعة، وتراجعت مع خسائر فادحة.

وتابع شويغو قائلا: "نتيجة معركة استمرت ساعتين خسر العدو 30 دبابة و11 عربة قتال مشاة وتم تصفية نحو 350 مسلحا. وبالتالي، فإن القوات الأوكرانية الاحتياطية المدربة خصيصا لتنفيذ هذا الاختراق لم تنجز مهمتها".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الاشتباكات الدائرة، تم تصفية 945 مسلحا و33 دبابة و28 عربة قتال مشاة و38 عربة قتال مصفحة و3 منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز "Krab" وأسلحة أخرى.

المصدر: RT