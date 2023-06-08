مسؤول في زابوروجيه: تدمير محطة كاخوفسكايا جزء من "الهجوم المضاد"

صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف بأن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية هو جزء من خطة الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات روغوف لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، حيث تابع أن "تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون هو جزء من خطة الهجوم الأوكراني المضاد. ورفع الجانب الأوكراني من مستوى المياه في خزان كاخوفكا من 14 إلى 17.5 متر بسبب تصريف اصطناعي للمياه من الخزانات الواقعة على مناسيب ارتفاع أعلى بطول سلسلة نهر دنيبر".

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ووفقا له، كانت أوكرانيا تستعد لتدمير محطة الطاقة الكهرومائية، بهدف إغراق المناطق الساحلية قدر الإمكان من أجل سحب قوات واحتياطيات القوات الروسية إلى هذا الاتجاه، وفي الوقت نفسه شن هجوم مضاد في منطقة زابوروجيه".

وفقا لروغوف، يأتي ذلك بالتزامن مع الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية، أثناء محاولتها بدء الهجوم واسع النطاق في منطقة زابوروجيه، حيث باءت جميع محاولات القوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع الروسي بالفشل، وتكبدوا خسائر فادحة، وتراجعوا لحشد القوات وشن هجوم جديد.

وأضاف روغوف "في الوقت الراهن، تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم فقط على ارتفاع واحد بالقرب من قرية رابوتينو، وهناك تدور معاك مستمرة، يقضي فيها الجيش الروسي على العدو".

ويرى روغوف أن القوات المسلحة الأوكرانية الآن تهدف إلى الاستيلاء على مدينة توكماك، بعد أن دخلت منطقة السهوب التشغيلية، لاقتحام بحرف آزوف من أجل قطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

ويرجح روغوف أن القوات الأوكرانية لم تنشر بعد احتياطياتها الرئيسية وألقت فقط بألوية الهجوم الرئيسية في المعركة. إضافة إلى ذلك، وفقا لروغوف، فقد بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في استخدام راجمات "هيمارس" بنشاط في قصف خنادق القوات الروسية، إلا أن ذلك لم يحدث أي تأثير، حيث أن هذه التكتيكات لم تأت بأي نجاحات تذكر.

المصدر: نوفوستي