قال الخبير العسكري الروسي، أندريه ماروتشكو، إن المؤشرات والأرقام تؤكد أن خسائر القوات الأوكرانية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي وباتت أكثر بثلاث مرات من السابق.

وأوضح الخبير أن قوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في اتجاهات كوبيانسكي وكراسنو-ليمان ودونيتسك خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف ماروتشكو خلال حوار له مع وكالة نوفوستي "في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية مجموعة القوات الجنوبية في اتجاه لوغانسك، تكبد العدو خسائر فادحة، وقد تضاعفت خسائره التي لا يمكن تعويضها، وكذلك عدد المصابين ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من الأسبوع االسابق".

مشيرا إلى أن مثل هذه الخسائر مرتبطة بالأعمال الهجومية النشطة التي تشنها القوات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية صدت محاولة الجيش الأوكراني للتقدم على محور أرتيوموفسك (باخموت)، وأكدت أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر جسيمة في الأفراد والمعدات.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن النظام الأوكراني يشن الهجوم الذي طالما وعد به على 7 اتجاهات من الجبهة باستخدام 5 ألوية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

المصدر: نوفوستي