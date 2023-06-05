الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 1500 عسكري أوكراني جنوبي دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 1500 عسكري أوكراني، خلال التصدي لهجوم قوات كييف على محور جنوب دونيتسك.

وجاء في بيان الوزارة: "تعرضت الوحدات الأوكرانية المهاجمة على محور جنوب دونيتسك لخسائر ملموسة. حيث بلغت الخسائر الإجمالية للقوات الأوكرانية أكثر من 1500 عسكري أوكراني، وأكثر من 135 آلية عسكرية بين دبابات ومدرعات وناقلات جند".

وحسب وزارة الدفاع الروسية، أحبط الجيش الروسي في صباح يوم 4 يونيو، هجوما أوكرانيا واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، بمشاركة ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وأفادت الوزارة، أن القوات الأوكرانية واصلت يوم الاثنين 5 يونيو، شن هجماتها على بلدة فريمفسكي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه نتيجة للأعمال النشطة والكفؤة لوحدات قوات تجمع "شرق" الروسية، التي أظهرت الشجاعة والبطولة، تم دحر العدو ولم ينجز المهام الموكلة إليه في الهجوم.

المصدر: RT