أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 28 دبابة أوكرانية من بينها 8 من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، وثلاث دبابات AMX-10 فرنسية الصنع، خلال التصدي لهجوم قوات كييف على محور جنوب دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، أكثر من 1500 جندي أوكراني، و28 دبابة، بما في ذلك 8 من طراز -ليوبارد- ألمانية الصنع، وثلاث دبابات AMX-10 فرنسية الصنع، و109 مركبات قتال مصفحة".

مشيرة إلى أنه نتيجة للأعمال النشطة والكفؤة لوحدات قوات تجمع "شرق" الروسية، التي أظهرت الشجاعة والبطولة، تم دحر العدو ولم ينجز المهام الموكلة إليه في الهجوم. وتعرضت التشكيلات والوحدات العسكرية الأوكرانية المهاجمة لأضرار جسيمة.

وفي صباح يوم 4 يونيو، أحبط الجيش الروسي، هجوم أوكراني واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، بمشاركة ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وأفادت الوزارة، أن القوات الأوكرانية واصلت يوم الاثنين 5 يونيو، شن هجماتها على بلدة فريمفسكي.

المصدر: RT