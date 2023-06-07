الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إحباط محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية على محور أرتيوموفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الروسية صدت محاولة الجيش الأوكراني للتقدم على محور أرتيوموفسك (باخموت)، مكبدة العدو خسائر جسيمة في الأفراد والمعدات.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن فشلت في تحقيق أهداف الهجوم وتكبدت خسائر كبيرة على محور جنوب دونيتسك، بمحاولات لاختراق دفاعات قواتنا على محور دونيتسك قرب مدينة أرتيوموفسك".

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وأضاف التقرير أن مجموعة القوات "جنوب" نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في صد 8 محاولات هجوم نفذتها فصائل هجومية أوكرانية باتجاه الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك وعدد من القرى في المنطقة، مؤكدا أن "العدو لم يحقق هدف الهجوم ومُنع من التوغل في دفاعاتنا".

وحسب التقرير، فقد تم خلال هذه المعارك تدمير ما يصل إلى 415 جنديا أوكرانيا ودبابتين و9 مدرعات و6 مركبات ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر "مستا-بي".

وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت القوات 3 هجمات للعدو في منطقة فريمفسكي بزابوروجيه خلال يوم، كما صدت هجوما في منطقة بلدة نوفودونيتسكويه بدونيتسك، وتبقى البلدة تحت تحت سيطرة القوات الروسية.

وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا المحور خلال يوم أكثر من 190 جنديا و8 دبابات، بما في ذلك دبابتان بعجلات AMX-10 فرنسية الصنع وعدد من المدرعات والمدافع، فيما تم تدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-36 أمريكي الصنع في زابوروجيه.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى من تقرير الدفاع الروسية:

مقتل نحو 50 جنديا وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك، ومقتل 70 جنديا وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع على محور كراسني ليمان، والقضاء على 60 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون

إصابة 93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 137 منطقة

تدمير مستودعين للوقود في دونيتسك

إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في دونيتسك وأخرى من طراز "ميغ-29" في زابوروجيه، إضافة إلى 22 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة

اعتراض 24 قذيفة من مراجمات الصواريخ HIMARS و"اوراغان" و"أولخا"

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 438 طائرة، و238 مروحية، و527 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9634 دبابة ومدرعة أخرى، و1119 راجمة صواريخ، و5034 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10771 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية