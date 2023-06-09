سقوط مسيرة على بناء تجاري في بيلغورود

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بسقوط مسيرة على بناء تجاري بمدينة بيلغورود، اليوم الجمعة، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الجمعة "في مدينة بيلغورود سقطت مسيرة على مبنى مكاتب، مما أدى إلى اندلاع حريق. لم يقع هناك انفجار، لكن النيران اشتعلت داخل المسيرة نفسها. وقد تم إطفاؤها".

وأضاف "لا توجد هناك إصابات. هناك أضرار طفيفة في السقف وغرفة المرجل، كما تضررت سيارتان بشظايا".

RT

RT

وتابع أن عمدة مدينة بيلغورود، فالينتين ديميدوف، وأفراد خدمات الطوارئ متواجدون حاليا في مكان الحادث.

المصدر: تاس