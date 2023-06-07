السلطات: بيلغورود تعرضت لـ500 ضربة أوكرانية خلال يوم

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود بأن القوات الأوكرانية قصفت مناطق متفرقة في المقاطعة أكثر من 500 مرة خلال اليوم الماضي، وأن 460 قذيفة أطلقت على منطقة شيبيكينو وحدها.

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وكتب غلادكوف عبر "تلغرام" اليوم الأربعاء: "أطلقت 460 قطعة من القذائف المختلفة على شيبيكينو، وتم تسجيل إلقاء 26 عبوة ناسفة من طائرات بدون طيار، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات".

وأضاف أن الغارات الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية بشكل أساسي في شيبيكينو، ما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المرافق الزراعية بالإضافة إلى تضرر منازل وسيارات في عدد من قرى المنطقة.

وذكر أن قرية جورافليفكا تعرضت لقصف مدفعي بـ33 قذيفة، كما استهدفت مرتين بدرونات انتحارية.

وتعرض عدد من القرى في مناطق أخرى لقصف بالهاون، بينما أصيب أنبوب للغاز في إحدى القرى جراء القصف ما أدى إلى قطع الغاز عن 74 مستهلكا.

وأشار غلادكوف إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لهدفين في سماء مدينة بيلغورودخلال يوم.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة غاراتها المدفعية والصاروخية ضد المناطق الحدودية في بيلغورود، فيما قامت مجموعات مسلحة أوكرانية بمحاولات اقتحام عدد من المناطق، لكن القوات الروسية أرغمتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

المصدر: RT