مسؤول: انخفاض سريع لمنسوب المياه في نهر دنيبر بالقرب من محطة زابوروجيه النووية

أعلن زعيم حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن منسوب المياه في نهر دنيبر في منطقة محطة زابوروجيه النووية انخفض بشكل سريع.

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وقال روغوف "عرض خزان كاخوفسكايا ينخفض بسرعة".

وأضاف في الوقت ذاته أنه لا يوجد حتى الآن أي خطر لعمل محطة زابوروجيه النووية، إذ أن منسوب المياه في أحواض المياه المستخدمة لتبريد الوقود النووي المستهلك بالمحطة لا يزال مستقرا.

كما عبر عن اعتقاده أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه سيزال في نهاية المطاف بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا، موضحا "سيكون من الممكن نسيان خزان كاخوفسكايا. سيكون هناك ببساطة مياه نهر دنيبر بدون خزان، كما كان عليه سابقا. وسيخضع النظام البيئي لتغييرات جدية لن تكون لصالح المعيشة المريحة للإنسان والزراعة".

من جهتها أفادت وكالة "تاس" أن قناة الإمداد في مدينة إنيرغودار الواقعة بالقرب من محطة زابوروجيه النووية أصبحت أصغر بعدة أمتار بسبب انخفاض منسوب المياه في خزان كاخوفسكايا.

ونقلت عن السكان المحليين أن منسوب المياه في القناة التي تتغذى من الخزان على نهر دنيبر انخفض بمقدار 3 أمتار.

ونفذت القوات الأوكرانية في ليلة 6 يونيو الجاري ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، والتي أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تصريف غير منظم للمياه، وأدت الكارثة إلى مصرع 6 أشخاص وإجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من المناطق المنكوبة، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تدمير المحطة أسفر عن وقوع كارثة إنسانية وبيئية هائلة.

المصدر: نوفوستي