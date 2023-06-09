أوكرانيا: التحقيق في تدمير محطة كاخوفسكايا مستحيل في الظروف الحالية

صرح مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا بأن التحقيق في ملابسات تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية مستحيل في الظروف الحالية.

وقال كيسليتسا للصحفيين، يوم الخميس: "يمكنكم التوصل إلى استنتاج منطقي بأن أي تحقيق في ظروف الاحتلال الحالية وغياب أي تعاون من قبل سلطات الاحتلال مستحيل".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اقترح في اتصالين هاتفيين بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم 8 يونيو، تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أسباب تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

واعتبر أردوغان أن اللجنة يجب أن تضم خبراء من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

المصدر: تاس