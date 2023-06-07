أردوغان يقترح على زيلينسكي تشكيل لجنة لإجراء "تحقيق مفصل" بتدمير محطة كاخوفسكايا

اقترح الرئيس التركي رسميا على الرئيس الأوكراني تشكيل لجنة خبراء من الأطراف المتحاربة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك تركيا لإجراء "تحقيق مفصل" بتدمير محطة كاخوفسكايا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صادر عن مديرية الإعلام والاتصالات في الرئاسة التركية أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وقد تم خلال الاجتماع بحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية".

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع، أنه "يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من الأطراف المتحاربة، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لإجراء "تحقيق مفصل" في الانفجار الذي وقع في محطة كاخوفسكايا"، بحسب البيان.

وأشار الرئيس أردوغان خلال المحادثات، إلى أن "تركيا على استعداد لبذل قصارى جهدها في هذا الصدد"، كما أعرب عن "إمكانية اتباع طريقة تفاوض كما هو الحال في ممر الحبوب".

وبحسب البيان فقد أكد الرئيس أردوغان، أنه "مع استمرار النزاعات، لن يكون من الممكن منع الخسائر البشرية التي تحدث كل يوم، وبالتالي يجب السيطرة على فكرة العودة إلى المفاوضات"، مشيرا إلى أنه "سيواصلون بحزم جهودهم لإنشاء السلام العادل".

المصدر: RT