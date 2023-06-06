لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية حول العملية الإرهابية ضد محطة كاخوفسكايا

قالت لجنة التحقيق الروسية، إنها فتحت قضية جنائية للتحقيق في واقعة تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وغمر مساحات كبيرة من الأراضي.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم فتح القضية الجنائية المذكورة وفقا لمادة ارتكاب عمل إرهابي.

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وأضافت: "تم فتح قضية جنائية وفقا لعلامات الجريمة بموجب الفقرتين "أ ، ج" من الجزء 2 من المادة 205 من القانون العقوبات الجنائية الروسي (عمل إرهابي ارتكبته مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق وتسبب في الأضرار التي لحقت بالممتلكات وبعواقب وخيمة أخرى).

ستحدد لجنة التحقيق الروسية ملابسات الحادث ومقدار الضرر الذي لحق بالمنطقة. وسيتم وضع تقييم قانوني لتصرفات جميع الذين لهم علاقة بالجريمة.

الليلة الماضية، تعرضت محطة كاخوفسكايا على نهر دنيبير في مقاطعة خيرسون الروسية إلى تدمير جزئي إثر قصف أوكراني أدى إلى ارتفاع منسوب النهر وإغراق أراض وبيوت قرب ضفافه.

المصدر: نوفوستي