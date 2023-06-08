الأمم المتحدة ترد على زيلينسكي لاتهامها بالتقاعس

قال ستيفان دوجاريك، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة لم تتأخر في تقديم المساعدة لشعب أوكرانيا.

في وقت سابق، اتهم زيلينسكي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بعدم الرغبة في الاستجابة لطلبات المساعدة التي قدمتها أوكرانيا بعد حادثة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، كما اتهم زيلينسكي كلا المنظمتين بالتقاعس، قائلاً إن ممثليهما حتى الآن لم يتواجدوا في موقع الفيضان.

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ورد دوجاريك على تعليق زيلينسكي خلال تقديمه إيجازا اليوم الخميس: "نحن متواجدون في الموقع، منذ اليوم الأول، وقد سجلنا كل ما نقوم به هناك. زملاؤنا موجودون في المكان، قمنا بتوزيع المياه، ومستلزمات النظافة، ونقدم المساعدة النفسية. لذلك موجودون هناك ومنذ البداية".

في ليلة 6 يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه.

المصدر: ريا نوفوستي