أعلنت إدارة منطقة البلدية كاخوفسكي، مقتل امرإة وإصابة شخص آخر، بعد قصف القوات الأوكرانية يوم السبت على مدينة كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.

وأفادت إدارة المدينة عبر قناتها في "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية قصفت مرة أخرى المباني السكنية في نوفايا كاخوفكا.

ووفقا لها، بدأ القصف الأوكراني في الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، وأشارت إلى أن "قذائف العدو أصابت مبنى سكنيا في 156 شارع لينين"، وذكرت السلطات، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف المدينة بالقذائف المدفعية عدة مرات.

وبحسب مقطع فيديو من مكان الحادث، اشتعلت النيران في أحد المنازل الخاصة، ووفقا للسلطات، هناك موظفون في وزارة حالات الطوارئ وخدمات الطوارئ والمرافق في المدينة.

ويشن الجيش الأوكراني باستمرار هجمات بالقذائف والمدفعية على المنازل والبنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، والمدن والقرى الأخرى الواقعة على الضفة اليسرى من دنيبر في منطقة خيرسون.

ودمر القصف اليوم خط الكهرباء، تاركا ثماني قرى بدون كهرباء. وألحق هجوم الأمس أضرارا بمبنى مستشفى نوفوكاخوفسكي.

ووفقا لبيان إدارة المدينة: "بالأمس، 21 كانون الثاني/يناير، خلال النهار، قصفت القوات الأوكرانية مدينة كاخوفكا عدة مرات.. وقتلت امرأة في قصف مدرسة للموسيقى.. وأصيبت امرأة اخرى ونقلت الى المستشفى بجروح خطيرة".

ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف فلاديمير بوتين العملية بأنها "مهمة حماية الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وبحسب الرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي