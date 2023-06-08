رئيس الأركان الأمريكية: هناك ثلاث دول عظمى الآن

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، أن هناك 3 دول عظمى في العالم في الوقت الحالي، مشيرا إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وقال ميلي خلال حفل التخرج في جامعة الدفاع الوطني، يوم الخميس: "في عصر الحرب الباردة كانت هناك دولتان عظميان. وبعد سقوط جدار برلين كانت هناك فترة عندما ظلت الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة".

وتابع: "اليوم نحن في وضع متعدد الأقطاب مع ما لا يقل عن ثلاث دول عظمى، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن العديد من الدول الأخرى تحتل المواقع الرائدة في مختلف المناطق وتطمح بشكل علني إلى الدور الرائد في العالم.

وأعرب ميلي عن قناعته بأن "الصين تسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة ومع الجيران"، مشيرا إلى أن الصين "تعتزم أن تهيمن على المنطقة الآسيوية" خلال السنوات العشر المقبلة، حسب قوله، وزيادة القدرات العسكرية التي ستفوق القدرات الأمريكية بحلول منتصف القرن الجاري.

المصدر: نوفوستي