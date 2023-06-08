قائد عسكري روسي يكشف تفاصيل معركة زابوروجيه الدامية

قال إيفان بوبوف، قائد الجيش 58 بالمنطقة العسكرية الجنوبية، إن القوات الروسية أحبطت خطط القوات الأوكرانية للوصول إلى البحر خلال الهجوم على محور زابوروجيه.

وأشار بوبوف إلى أن تجمع العدو كان يضم أكثر التشكيلات والوحدات تدريبا.

وذكر الضابط أن القوات الأوكرانية تكبدت أول خسائرها الفادحة عند اجتيازها حقول الألغام.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الوضع على محور زابوروجيه.

وبات معروفا أن ما يصل إلى 1500 مسلح من القوات الأوكرانية و150 عربة مدرعة شاركوا في الهجوم. ونتيجة لذلك، فقد الجانب الأوكراني ما يصل إلى 350 فردا بعد معركة استمرت ساعتين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية فشل وحدات من القوات الأوكرانية في اختراق خطوط الدفاع الروسية على محور زابوروجيه، ونشرت لقطات لهجوم شنته قواتها على قافلة معدات عسكرية أوكرانية.

وقالت الوزارة "تم اكتشاف العدو في الوقت المناسب، وتم توجيه ضربة وقائية بالمدفعية والطيران وأسلحة مضادة للدبابات"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 30 دبابة، و11 عربة مشاة قتالية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية