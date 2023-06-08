السفارة الروسية: عضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي حدث هام للدول العربية وإفريقيا والعالم

هنأت سفارة روسيا لدى الجزائر، الشعب الجزائري على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، مبينة أهمية هذا الحدث للدول العربية وقارة إفريقيا وكل العالم.

وقالت السفارة الروسية في بيان: "تهنئ سفارة روسيا الاتحادية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الشعب الجزائري الصديق بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2024-2025".

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وأضافت: "هذا الحدث له أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية والقارة الإفريقية وكل العالم. ونلاحظ زيادة الوزن الدبلوماسي والاقتصادي للجزائر في عالم متعدد الأقطاب سريع التغيّر وجهود البلاد للحفاظ على السلام والأمن والعمل الهام الذي تم القيام به لتنفيذ مبادرات لحل الأزمتين في مالي وليبيا والقضية الفلسطينية".

وفي ختام البيان، تمنت السفارة الروسية للمندوبين الجزائريين في مجلس الأمن للأمم المتحدة كل النجاح والعمل المثمر والبناء لصالح البشرية.

هذا وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، أنّ انتخاب بلاده لعضوية مجلس الأمن الدولي، يلقي على عاتق البلاد مسؤولية خاصة متمثلة بالمشاركة في صنع القرار الهادف لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

كما أكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن انتخاب الجزائر يعكس الاحترام الذي يحظى به الرئيس عبد المجيد تبون ، ويعكس الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي وعرفانه لمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين.

المصدر: RT