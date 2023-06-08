روسيا ترفض اتهامات أوكرانيا بـ"التمييز العنصري في القرم" وتعتبرها بالمسيئة

أكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أن روسيا ترفض وتعتبر اتهامات أوكرانيا بالتمييز العنصري في القرم بالمسيئة.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو، جلسات استماع بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا منذ عام 2017، بشأن الأحداث التي وقعت في دونباس وشبه جزيرة القرم.

وتحدث الجانب الأوكراني في الاجتماع يوم الثلاثاء 6 يونيو، وأعطيت الكلمة اليوم الخميس، للجانب الروسي.

واتهم ممثل عن الوفد الأوكراني روسيا في جلسات الاستماع، بالمعاملة التمييزية لتتار القرم، فضلا عن "سياسة التفوق التاريخي والعنصرية".

وأكد الوفد الروسي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، في جلسة استماع بالمحكمة اليوم الخميس، أن "روسيا ترفض هذه الاتهامات الباطلة والمسيئة... نحن على ثقة من أن المحكمة ستنظر في أبعد من هذه الرواية الخيالية التي تقودها أوكرانيا".

وأشارت زابولوتسكايا، إلى أن روسيا كانت تاريخيا دولة متعددة الجنسيات، وأن تعددية الجنسيات جزء من الهوية الروسية.

كما أوضحت أن "روسيا تؤمن إيمانا عميقا بالمساواة بين جميع الأعراق والجنسيات وتعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أداة رئيسية يجب دعمها وحمايتها من الانتهاكات".

وصرحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تضمن احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وستحمي هذه الحقوق، كما أوضحت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية والكتائب القومية تقصف مدن دونباس الهادئة منذ عام 2014.

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المصدر: نوفوستي