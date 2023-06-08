ممثل روسيا في محكمة لاهاي: لا يمكن اعتبار تحطم طائرة "بوينغ" بأوكرانيا عام 2014 هجوما إرهابيا

أعلن ممثل الوفد الروسي والسفير المتجول للخارجية الروسية، غينادي كوزمين، في جلسة لمحكمة العدل الدولية أن تحطم طائرة "بوينغ" في أوكرانيا في يوليو 2014 لا يمكن اعتباره هجوما إرهابيا.

إقرأ المزيد

وقال كوزمين إن الأدلة الأوكرانية على أن الرحلة MH17 أسقطتها منظومة لدفاع الجوي الروسي "بوك" غير مقنعة للغاية ويستند إلى بيانات كاذبة.

وأضاف "كما لم تتمكن أوكرانيا من إثبات الدوافع الإرهابية في إسقاط رحلة MH17. وبالعكس وحتى محكمة مقاطعة لاهاي التي كانت تظهر تحيظا واضحا ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وكانت داعما لأوكرانيا، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لم تكن في هذه الحالة أي نية لإسقاط طائرة مدينة وأن منظومة "بوك" استخدمت لحماية الأجواء".

وتابع "المحكمة والنيابة العامة بهولندا ولجنة التحقيق المشتركة (في هذه الكارثة الجوية) اتفقت على انعدام أي مؤشر على الإرهاب أو جريمة حرب في هذه الحالة".

المصدر: تاس