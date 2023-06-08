روسيا في محكمة لاهاي: حرق 50 شخصا أحياء في أوديسا ألا يستحق تصنيفه عملا إرهابيا؟

ذكر ممثل الوفد الروسي والسفير المتجول للخارجية الروسية، غينادي كوزمين، في جلسة لمحكمة العدل الدولية بأن مأساة دار النقابات في مدينة أوديسا لم تصنف بأنها هجوم إرهابي حتى الآن.

إقرأ المزيد

وقال كوزمين "تصنف أوكرانيا بشكل مزور الأشخاص (في دونباس) الذين حاربوا من أجل البقاء على أنهم إرهابيون. وفي الوقت نفسه فلم يتم تصنيف الأحداث في مدينة أوديسا حيث تم حرق نحو 50 شخصا أحياء، على أنها عمل إرهابي ولم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح حتى الآن".

وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يواصل تضليل المحكمة من خلال تقديم معلومات كاذبة وأدلة مزورة.

وتجري في محكمة العدل الدولية في لاهاي في الفترة ما بين 6 و14 يونيو الجاري جلسات الاستماع بشأن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل أوكرانيا ضد روسيا بما يخص الأحداث التي وقعت في دونباس وشبه جزيرة القرم. وفي 6 يونيو الجاري تحدث الجانب الأوكراني في الجلسة. ويلقي الجانب الروسي كلمة في جلسة المحكمة اليوم الخميس.

ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في يناير 2017 تطالب فيها بالاعتراف بأن تصرفات روسيا في دونباس تنتهك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وأن تصرفاتها في شبه جزيرة القرم تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها تضمن احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وستحمي هذه الحقوق لاحقا. كما قالت السلطات الروسية أكثر من مرة إن أوكرانيا وكتائبها القومية المتطرفة كانت تقصف مدن دونباس منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي