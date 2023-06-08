بوتين ورسالة إلى مقاتلي العملية العسكرية الخاصة

وعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإرسال رسالة إلى المقاتلين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

جاء ذلك خلال حديث للرئيس مع حاكم منطقة أريول، أندريه كليتشكوف، حيث وعد الرئيس بكتابة رسالة دعم إلى العسكريين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا أن "مصير الدولة الروسية بأسرها يقع على عاتق العسكريين الذين يقومون بواجبهم بمسؤولية".

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وكان كليتشكوف يتحدث عن إرسال رسائل من الأطفال وقدامى المحاربين إلى منطقة العملية العسكرية، وطلب من الرئيس أن "يكتب كلمتين إلى الرجال هناك"، ووعد بتسليم الرسالة شخصيا، وتابع: "أعتقد أنها ستكون هدية رائعة بالنسبة لهم. وسوف يكون دعما جيدا".

وكان رد الرئيس بوتين: "بكل سرور".

وتحدث حاكم منطقة أريول عن أحد نواب البرلمان في منطقته وقد تم استدعاؤه ولا يوافق على العودة إلى الوطن في إجازة بعد الخدمة 6 أشهر في منطقة العمليات العسكرية الخاصة "حتى ينهي المهمة". وقال بوتين "تقع على عاتق هؤلاء الأشخاص مسؤولية الدولة بأكملها".

المصدر: تاس